Aqua Jump op Baggerfestival

SLIEDRECHT - Sliedrechters kunnen op 1 juli op bijzonder spectaculaire wijze een duik in de haven nemen. Tijdens de zaterdag van het Baggerfestival zal namelijk de Aqua Jump in Sliedrecht opgesteld staan. Een goeie jump zorgt ervoor dat deelnemers tot zeven meter hoogte door het Sliedrechts luchtruim vliegen en in de haven belanden.

Bij de Aqua Jump springen één of twee personen van een hoge stellage op een in het water afgemeerd luchtkussen. Degene die al op het kussen zit, wordt daardoor gelanceerd om vervolgens met een grote boog in het water van de haven te belanden. Volgens de organisator worden hierbij wel hoogtes tot zeven meter bereikt.

Spektakel

“Dat wordt een leuk spektakel op zaterdag in de haven”, aldus Jan Huijbers, voorzitter van het Baggerfestival. “Tezamen met alle andere activiteiten in en rond de haven is er de hele dag van alles te beleven.”

Gratis deelname

Deelname aan de Aqua Jump is gratis en staat open voor oud en jong vanaf twaalf jaar oud.

Het Baggerfestival 2017 vindt op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli plaats in Sliedrecht.