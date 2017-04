Combinatiewinkel met Multivlaai en Jamin opent aan de Rembrandtlaan

SLIEDRECHT - Op woensdag 12 april is de opening van de nieuwe winkel van Multivlaai en Jamin aan de Rembrandtlaan 77. Beide winkels krijgen dezelfde eigenaresse. Multivlaai Sliedrecht zit momenteel in een kiosk op het Burgemeester Winklerplein. Ze heeft besloten de winkel aan de Rembrandtlaan naast Slagerij van Tilburg te gaan betrekken omdat het Winklerplein wordt vernieuwd. De meeste kiosken zullen op termijn gaan verdwijnen.

“Omdat het nieuwe pand veel groter is dan de kiosk en er dus ruimte genoeg is hebben we de keuze gemaakt om een Jamin shop erbij te starten”, aldus eigenaresse Diana Langedijk. “Er blijft dezelfde eigenaresse en personeel. Het wordt dus een combinatiewinkel. Van dit soort combinatiewinkels zijn er al 5 van in Nederland.”

Assortiment

“Het assortiment van Jamin zal bestaan uit 125 soorten schepsnoep, drop, suikervrij snoep, chocolade, American Candy, Japans snoep en cadeauartikelen”, vertelt Diana. “Als openingsactie hebben we een Jamin actiebeker gevuld met schepsnoep naar keuze voor 5 euro.”