ALBLASSERWAARD - Een waar spektakel het afgelopen weekend in de Alblasserwaard. Door het mooie weer sloeg de zeldzame heikikker massaal aan het paren.

Veel fotografen sloegen hun slag en wisten de heikikker mooi in beeld te brengen. Bijzonder aan deze kikker is dat hij alleen in de paringstijd knalblauw wordt. En dát is maar een paar dagen per jaar.

Blauwe kleur

"De mannetjes worden tijdens de paartijd, ongeveer drie of vier dagen per jaar, felblauw", zegt Jeroen, boswachter in de Alblasserwaard. "Dat heeft te maken met de hormonen van het dier."

"Hoe meer mannetjes er zijn, hoe blauwer ze worden", zegt boswachter Thomas. "Het is opboksen tegen de concurrentie."

Op het moment dat de heikikker klaar is voor paring en het warmt buiten weer op, gaat de kikker ook zingen. "Dat klinkt een beetje als een jacuzzi. Dat geluid in combinatie met die kleur is wel echt kenmerkend voor de paardrang van de mannetjes."

Kikkerdril

De heikikker voelt zich thuis in de Alblasserwaard, en dan zeker in natuurgebied De Donkse Laagten in de gemeente Molenwaard. Maar ook in het Alblasserbos bij de Natuur- en Vogelwacht zijn ze te vinden. Boswachter Jeroen: "De kikker houdt vooral van natte heidegronden en natte veengronden."

Het gevolg van deze massale paring: de sloten en poelen in natuurgebieden zitten nu al vol kikkerdril en kikkervisjes. Vanaf juni zullen deze visjes uitgegroeid zijn tot volwaardige kikkers.

Bron: RTV Rijnmond.