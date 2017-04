Rivas begint pilot met cursus Dementie & Nu

SLIEDRECHT - Rivas Zorggroep biedt in samenwerking met Ketenzorg Dementie Waardenland en VGZ in Sliedrecht de cursus “Dementie en Nu” aan. De cursus is speciaal ontwikkeld voor mantelzorgers die voor een persoon met dementie zorgen en is onderdeel van een pilot. Rivas onderzoekt met de pilot of ze met de cursus ‘Dementie & Nu’ inspelen op een behoefte onder mantelzorgers. Voor hen kan het zwaar zijn om te zorgen voor een naaste met dementie. De cursus kan goede ondersteuning bieden.

Cursus Dementie & Nu

Thema’s die tijdens de cursus aan bod komen, zijn onder andere: invoelen in de beleving van mensen met dementie, omgaan met zorg en met veranderend gedrag. Maar ook zaken als financiën, communiceren met familie en omgeving en de persoon met dementie passeren de revue. Ook krijgen mantelzorgers handvatten aangereikt voor hoe ze kunnen omgaan met wat zorgen voor een naaste met (beginnende) dementie voor hen zelf betekent. De cursus wordt gegeven in tien bijeenkomsten die plaatsvinden in een vaste groep van 8 à 15 mantelzorgers.

De pilot begint op donderdag 13 april en in het najaar volgt een tweede cursus. Omdat het om een pilot gaat, is aanmelden voor de cursus niet meer mogelijk. Na afloop van de pilot wordt bekeken of de cursus ‘Dementie & Nu’ als vast programma kan worden voortgezet. Belangstellenden uit de hele regio kunnen zich dan gaan aanmelden.