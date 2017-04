Inloopavond uitbreiding capaciteit begraafplaats uitgesteld

SLIEDRECHT - De tweede inloopavond over de uitbreiding van de capaciteit van de begraafplaats in Sliedrecht op donderdag 20 april, wordt verschoven naar een later moment. Het onderzoek naar de verschillende mogelijkheden vergt meer tijd dan van te voren was voorzien.

Binnen de gemeente Sliedrecht is in de toekomst meer ruimte nodig om te kunnen blijven begraven. Tijdens de eerste inloopavond op donderdag 16 maart jl. zijn de mogelijkheden van uitbreiding toegelicht. De capaciteit van de huidige begraafplaats kan uitgebreid worden of er kan een tweede begraafplaats aangelegd worden, eventueel met verschillende voorzieningen als natuur-begraven of bovengronds begraven. Ook zijn inwoners via sociale media gevraagd om hun ideeën te delen. Hierop is meer dan 250 keer gereageerd. Het onderzoek en de uitkomsten ervan, vergen hierdoor meer tijd.