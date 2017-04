Marinierskapel neemt Do mee naar Baggerfestival

SLIEDRECHT - Kon eerder Sharon Doorson al gepresenteerd worden als één van de hoogtepunten van het showprogramma van het Baggerfestival 2017; inmiddels is ook het muzikale zaterdagprogramma op het hoofdpodium op het Dr. Langeveldplein bekend. Van 14.00 tot 17.00 uur barst daar een waar spektakel los als de Marinierskapel, inclusief de Steelband van de Koninklijke Marine, optreedt. Als special guest hebben zij zangeres Do geboekt; altijd goed voor een paar prachtige ballads. Wegens groot succes tijdens de vorige editie, is ook de populaire coverband Beethoven weer paraat. Zij sluiten het Baggerfestival af op zaterdagavond van 20.00 tot 23.15 uur.

Het muziekprogramma op het Langeveldplein wordt op de tweede dag van het festival afgetrapt door United by Music. Van 12.30 tot 13.30 uur is ‘the floor theirs’. Daarna volgt dus de Marinierskapel. Om 17.00 is het dan tijd door de Baggerband, om 19.30 uur gevolgd door DJ Peter Gabriel. Tenslotte is het de beurt aan Beethoven.

Topper

Volgens de coördinator van het muziekprogramma, Adrie Stuij, is de zaterdag daarmee rijkelijk gevuld. Op vrijdag is Sharon Doorson met band te gast. Daarna is echter nog ruimte voor nog een topper. “We zetten in op een grote naam”, aldus Stuij. “De gesprekken zijn gaande.”

Het Baggerfestival 2017 wordt dit jaar voor de twaalfde keer georganiseerd en vindt plaats op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli in Sliedrecht.