Laatste maanden minder auto-inbraken in Sliedrecht

SLIEDRECHT - Het aantal auto-inbraken in Sliedrecht is de laatste maanden flink afgenomen. Zo is er sinds 1 januari 2017 slechts achtmaal ingebroken in auto's. Dat is het laagste aantal over een periode van drie maanden in lange tijd. Dat blijkt uit de evaluatie van de proef met de inzet van chemisch DNA in Sliedrecht, waarbij auto's en auto-onderdelen worden bewerkt met een doorzichtige vloeistof met een unieke DNA-code. Deze code leidt naar de rechtmatige eigenaar en moet daarmee autodieven afschrikken.

De gemeente Sliedrecht is de eerste gemeente die chemisch DNA inzet tegen auto-inbraken. De proef vond plaats in de wijk Sliedrecht-Oost, ten oosten van De Horst, Burg. Van Hofwegensingel en Leeuweriksingel. Uit cijfers van de politie blijkt namelijk dat daar de meeste auto-inbraken plaatsvinden. In de periode oktober tot en met december 2016 kende Sliedrecht nog 24 auto-inbraken. In januari tot en met maart 2017 is dit dus gedaald naar 8. In de wijk oost daalde het aantal in deze perioden van 11 naar 5. "Positieve ontwikkelingen," aldus burgemeester Bram van Hemmen. "Het doel van deze actie is het aantal auto-inbraken naar beneden brengen. De laatste maanden zien we dat gebeuren, dus dat is goed nieuws. Toch moeten we het over een langere periode bekijken om echt definitieve uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van chemisch DNA. We hebben eerder plotselinge dalingen gezien, maar niet naar zo'n laag aantal als nu."

Sliedrechtse aanpak werpt vruchten af

Een vergelijking met andere gemeenten in de Drechtsteden en de politie-eenheid Rotterdam als geheel laat ook een positief beeld. De lage aantallen auto-inbraken in Sliedrecht zijn daar namelijk niet terug te vinden. "Dat kan betekenen dat de Sliedrechtse aanpak zijn vruchten afwerpt. Want naast de inzet van chemisch DNA doen we nog meer. Zo is Buurttoezicht op verschillende plekken in het dorp actief en houden bewoners elkaar op de hoogte van verdachte situaties via WhatsApp. Alles bij elkaar ben ik ervan overtuigd dat het signaal richting dieven helder is: blijf weg uit Sliedrecht."

Behoefte onder inwoners

De gemeente Sliedrecht heeft in het proefgebied 100 autokits met chemisch DNA verspreid. Daarmee is aangetoond dat er onder inwoners behoefte bestaat aan dit middel om autodieven af te schrikken. In de aanloop naar het volgende Donkere Dagen Offensief (vanaf oktober 2017) bepaalt de gemeente hoe het verdergaat met de inzet van chemisch DNA in Sliedrecht.

Inmiddels zetten ook de gemeenten Harderwijk, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht chemisch DNA in.