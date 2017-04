Royal IHC ziet sterke groei van orderinstroom

SLIEDRECHT / KINDERDIJK - Zoals verwacht ziet IHC een verder herstel van haar markten. Dit heeft geresulteerd in een verdere toename van de orderintake van het bedrijf, voor zowel schepen als equipment.



Custom-built snijkopzuiger voor Boskalis

Vorige week, is IHC een contract gegund voor het ontwerp, de bouw en levering van een zusterschip van snijkopzuiger HELIOS, die momenteel bij IHC’s scheepswerf in Kinderdijk wordt afgebouwd. Deze tweede zelfvarende mega snijkopzuiger zal een totaal geïnstalleerd vermogen van 23,700kW hebben en kan een baggerdiepte van 35 meter bereiken.



30 gestandaardiseerde Beaver® snijkopzuigers voor Turkmenistan

IHC heeft ook een contract getekend met het Ministerie van Landbouw in Turkmenistan voor de levering van 30 IHC Beaver® sleepkopzuigers. De sleepkopzuigers zullen worden ingezet om het irrigatiesysteem in het land te verbeteren en de ontwikkeling van de agrarische sector te ondersteunen. Om de klant in staat te stellen het volledige potentieel van de schepen te gebruiken, zal een uitgebreid (on-site) trainingsprogramma worden verzorgd door IHC.



Baggerpompen en paalwagen voor Wenchong

IHC's focus op het ontwerpen en produceren van state-of-the-art equipment voor de maritieme sector heeft geleid tot een order voor een paalwagen voor Guangzhou Wenchong Shipyard (GWS), onderdeel van CSSC (China State Shipbuilding Corporation).



Het zal worden geleverd samen met een set van baggerpompen, voor een zelfvarende mega snijkopzuiger die de Chinese scheepswerf gaat bouwen. Wenchong bevestigt daarmee IHC’s leidende positie in bagger equipment, ook in de Chinese markt.



“We zijn zeer trots om te zien dat onze klanten tevreden zijn met het ontwerp en de kwaliteit van eerder bestelde schepen en equipment, en dat dit heeft geleid tot vervolgorders,” zegt IHC’s CEO Dave Vander Heyde. “We voegen graag waarde toe aan de vloot van onze klanten door het ontwikkelen van op maat gemaakte oplossingen voor hun uitdagingen op baggergebied.”