Sliedrecht waardeert besluit verdere aanscherping vergunning GenX

SLIEDRECHT - Wethouder Visser: "Waarom komt Chemours nu pas met proefinstallatie?" Het college van B&W van de gemeente Sliedrecht waardeert het besluit van de provincie Zuid-Holland om de vergunning voor lozing van GenX verder naar beneden bij te stellen.

De provincie heeft daarbij de door het RIVM afgeleide richtwaarde voor drinkwater toegepast. Ook is het college tevreden met de verlaging van toegestane uitstoot van GenX naar de lucht. Eerder gaf Sliedrecht hier al een positief advies over. Sliedrecht maakt geen onderscheid tussen emissie naar water of lucht, hoewel het Sliedrechts drinkwater uit andere waterwinputten komt en dus géén GenX-stoffen bevat.

Op 5 juli 2016 stelde de gemeente Sliedrecht als eerste een aantal kritische vragen aan de provincie over de eigenschappen van FRD-903 en E1, de stoffen die gebruikt worden in de GenX-technologie. Wethouder Hanny Visser: "Het is positief om te zien dat sindsdien de provincie, gemeenten, waterschap, waterbedrijven en het ministerie van Infrastructuur en Milieu gezamenlijk optreden in het belang van de gezondheid van onze inwoners. Eerder hebben we als college al duidelijk gesteld dat uitstoot voorkomen moet worden als er onduidelijkheid bestaat over eigenschappen van de stoffen. Dit is daarom een belangrijke stap, maar we blijven Chemours oproepen om met alternatieven te komen die niet schadelijk zijn voor gezondheid en milieu."

Proefinstallatie

Vandaag kwam Chemours met het nieuws dat zij met een grootschalige proefinstallatie gaat testen of zij de lozing van GenX naar het water terug kunnen dringen. Wethouder Visser: "In de krant lees ik dat Chemours in Amerika en Japan al ervaring heeft opgedaan met zo'n installatie. Dan vraag ik me af: waarom nu pas, na een week vol onrust, in Dordrecht? Ook heb ik twijfels of FRD-903 en E1 met een koolstof bed-filter überhaupt uit het afvalwater gefilterd kunnen worden. Dat zal toch duidelijk moeten zijn na de tests die in Amerika en Japan zijn uitgevoerd? Uiterlijk 1 mei verwachten we daarover duidelijkheid van Chemours."