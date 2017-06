De Groot Lasopleidingen en het LPMW Lasinstituut samen verder

SLIEDRECHT - Vanaf heden slaan De Groot Lasopleidingen en het LPMW Lasinstituut, de opleidings- en certificeringstak van Laspartners Multiweld, de handen ineen en zullen gezamenlijk verder opereren vanuit een joint venture op het gebied van lasopleidingen en certificeringen.



Door de samenwerking ontstaat er een speler van formaat, met maar liefst 7 vestigingen in Nederland waar kader- en praktijkopleidingen worden gegeven. Naast het voordeel van de landelijke dekking zit het synergievoordeel voornamelijk in het kunnen aanbieden van een compleet aanbod aan handvaardigheidsopleidingen, kaderopleidingen, certificeringen van lassers, lasmethoden en bedrijfsprocessen zoals EN 1090-1 en EN-ISO 3834.



De samenwerking tussen de twee partijen start per 6 juni 2017.

Als direct gevolg van de samenwerking zijn veel gevraagde kaderopleidingen zoals de opleiding tot Lascoördinator (EWCP-B en EWCP-S), Visuele Lasinspecteur (VT-w1 en VT-w2) en Middelbaar Lastechnicus (S-IWT en IWT) vanaf nu ook beschikbaar in Breda.



Beide partijen zullen hun eigen vertrouwde identiteit behouden. Daarnaast wordt het succes van beide partijen gedeeld. Zo profiteert het LPMW Lasinstituut van de jarenlange ervaring op het gebied van lasopleidingen van de Groot Lasopleidingen, terwijl deze laatst genoemde zijn activiteiten uitbreidt van 1 naar 7 vestigingen in Nederland.

De Groot Technisch Uitzendbureau, het andere bedrijfsonderdeel van De Groot Lastechniek, valt buiten deze joint venture. Dit geldt tevens voor alle overige activiteiten (verkoop, verhuur en service) van Laspartners Multiweld.

Naast het uitzenden van technisch personeel en het opleidingscentrum is De Groot Lastechniek tevens actief in de verkoop van lastechnische producten. Deze verkoopactiviteiten worden ook overgenomen door Laspartners Multiweld.

Het managementteam van de nieuwe organisatie wordt gevormd door Wim de Groot (directeur), Gert Eilander (directeur) en Helene Kaspers (operationeel manager). Hiermee is een zeer ervaren en deskundig managementteam gevormd.

“Lassen is geweldig! We willen dat iedereen in Nederland dat ervaart en beaamt. Wij willen daar in bijdragen door mee te denken met de klant, door het leveren van kwaliteit en door het leveren van de beste service. Om lassen geweldig te maken is vaardigheid en kennis nodig. Wij merken dat het voor onze klanten steeds lastiger is om dit te vinden. Door samen te gaan met De Groot Lasopleidingen kunnen klanten bij ons terecht voor een groot scala aan handvaardigheidsopleidingen, kaderopleidingen en certificeringen. Daarnaast brengen wij steeds meer expertise samen zodat wij onze klanten de kennis kunnen bieden die zij nodig hebben om succesvol te kunnen zijn”, aldus Gert Eilander.



Wim de Groot vult aan: “Lastechniek is een machtig vak! Onder andere vanuit arbeidsmarktperspectief is het doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden in de lastechniek. Hierbij willen we ons onderscheiden door de kandidaten een gezicht te geven en vacatures op een andere wijze onder de aandacht te brengen bij deze doelgroepen. Vanuit onze jarenlange ervaring en kennis van de markt kunnen we hierdoor een totaalpakket bieden. Wij zorgen voor de juiste verbinding! Een goede opleiding vraagt de nodige tijd en aandacht, met deze joint venture zijn wij in staat deze kwaliteit te leveren.”

Op de foto van links naar rechts: Arjen Engelen, Helene Kaspers, Wim de Groot en Gert Eilander.

Bron foto: Laspartners Multiweld.