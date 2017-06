SLIEDRECHT - Na de zomer start de sloop van de huidige panden op de 'locatie Lanser' aan de Rivierdijk-West. Dat is bekendgemaakt na ondertekening van een overeenkomst tussen de gemeente Sliedrecht en Adriaan van Erk Ontwikkeling op het gemeentekantoor.

De verwachting is dat de verkoop van de elf eengezinswoningen in het eerste kwartaal van 2018 van start gaat. De bouw start als zeventig procent is verkocht. Omwonenden zijn hierover woensdagmiddag per brief geïnformeerd.



Met de ondertekening van de overeenkomst vandaag op het gemeentekantoor wordt een volgende stap gezet naar herontwikkeling van deze belangrijke centrale plek in Sliedrecht. Projectwethouder mevr. Kitty van der Velde (Van Erk) en wethouder Hans TanisHans Tanis: "We hebben afspraken gemaakt over techniek en de financiën, maar ook de projectplanning wordt hiermee duidelijk. Met name omwonenden, die nu tegen de troosteloze lege panden aankijken, willen dat natuurlijk graag weten. Als de panden gesloopt zijn, ziet het er in ieder geval al minder troosteloos uit."



"Mooi stukje Rivierdijk"

Na de zomer presenteert Van Erk ook de verdere uitwerking van het plan aan omwonenden. Tanis: "Dan weten we definitief hoe het eruit komt te zien. Eén ding staat vast: met de bouw van deze woningen krijgen we een mooi stukje Rivierdijk en een mooie entree van het centrum van Sliedrecht." Ook wordt na de zomer een omgevingsvergunning aangevraagd om de bouw mogelijk te maken.

Bestemmingsplan

Een andere voorwaarde voor de bouw is een vastgesteld bestemmingsplan. Op 20 juni behandelt de gemeenteraad dit voorstel als hamerstuk. Wethouder Tanis: "Op de (voor)ontwerpen van het bestemmingsplan zijn geen bezwaren ontvangen. Dat toont aan dat er steun is voor dit plan in de directe omgeving en Sliedrecht."



Grote projecten

Locatie Lanser is een van de 'grote projecten' die het college van B&W wil realiseren. Tijdens een eerdere informatieavond in november 2013 bleek dat omwonenden het toenmalige ontwerp te massaal en te hoog vonden. Daarom heeft dit college dat ontwerp teruggenomen en is er een nieuw ontwerp gemaakt dat past bij het karakter van de Rivierdijk en waar omwonenden en de Historische Vereniging enthousiast over zijn.