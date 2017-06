Veel bezoekers aan dementiesymposium vol praktische tips

SLIEDRECHT - Rivas Zorggroep verzorgde onlangs in samenwerking met zorgverzekeraar VGZ het symposium 'Dementie verandert je leven'. Het symposium dat kon rekenen op veel bezoekers, was concreet en praktisch van aard. In Partycentrum De Lockhorst in Sliedrecht lieten de bezoekers zich dan ook op een laagdrempelige manier informeren.

Daarbij kwam aan bod wat dementie is, wat de impact is op het leven van mensen met dementie én op het leven van de mensen in hun omgeving’, zegt eventcoördinator Petra Holleman, die namens Rivas Zorggroep nauw betrokken was bij het symposium.

Fasen dementie

Geïnteresseerden die het symposium bezochten in de hoop meer te weten te komen over de verschillende fasen van dementie, werden op hun wenken bediend. Naar het symposium kwamen mantelzorgers, mensen met dementie en mensen die beroepsmatig met dementie te maken hebben.

‘Vanaf het moment dat er sprake is van een vermoeden van dementie (niet-pluis-gevoel) tot aan de noodzakelijke opname in een verpleeghuis. Dementie kent verschillende fasen’, zegt Holleman. ‘Deze fasen kwamen daarom alle aan bod, zodat mensen de fasen en symptomen beter gaan herkennen', aldus Holleman.

Interactief aan de slag

Verschillende zorgprofessionals van Rivas die deskundig zijn op het gebied van dementie waren op het symposium aanwezig. Zo waren er specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen van het Geriatrisch Onderzoek en Adviescentrum van Rivas en een ketencoördinator dementie.

De diverse deskundigen hebben de bezoekers bijgepraat over hoe zij zelf kunnen omgaan met iemand met dementie, zowel in de thuissituatie en wellicht later in het verpleeghuis. Holleman: ‘Door mee te doen aan verschillende workshops konden bezoekers dezelfde middag nog interactief aan de slag. Bijvoorbeeld met workshops zoals 'Praktijkles omgang met mensen met dementie’, ‘Dementie, en hoe dan verder?’, ‘Bewegen en dementie’ en ‘Actief thuis’.'



Intermezzo’s en informatiemarkt

Tijdens het opdoen van nieuwe kennis, konden bezoekers af en toe ook een adempauze nemen en even ontspannen. Acteur Sjoerd Pleijsier verzorgde in de rol van Simon Stokvis uit de televisieserie ‘Toen was geluk heel gewoon’, een aantal keren een luchtig intermezzo.

Voorafgaand, tijdens de pauze en na afloop van het symposium konden bezoekers de uitgebreide markt afstruinen, waar aanvullend informatie beschikbaar was over diverse voorzieningen van Rivas op het gebied van dementie. Zoals het Geriatrisch Onderzoek en Adviescentrum, de locaties voor dagbesteding en de woongroepen voor bewoners met dementie. Bezoekers bleken te spreken over de inhoud van het symposium. 'We hebben leuke en positieve reacties ontvangen', besluit Holleman.

Fotobijschrift: Het symposium ‘Dementie verandert je leven’, dat kon rekenen op veel bezoekers, was concreet en praktisch van aard. Ook konden bezoekers tijdens diverse luchtige intermezzo's even een adempauze nemen en ontspannen.