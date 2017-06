Sliedrecht op de kaart met concept 'SLDRCHT: Groot in doen!'

SLIEDRECHT - Sliedrecht gaat zich de komende jaren beter op de kaart zetten met de slogan 'SLDRCHT: Groot in doen!'. Hierbij wil de gemeente zich onderscheiden met de (maritieme) maakindustrie, ondernemerschap, bijzondere prestaties (bijvoorbeeld in sport) en het zorgen voor en omzien naar elkaar. Het doel is om de kwaliteiten van Sliedrecht beter voor het voetlicht te brengen, waardoor inwoners en ondernemers in Sliedrecht blijven. Ook moet het bijdragen aan de komst van nieuwe inwoners, ondernemers en bezoekers.



Om te komen tot het marketingconcept 'Groot in doen!' zijn enquêtes en interviews afgenomen onder de huidige bewoners en bezoekers van Sliedrecht. Zo is in kaart gebracht wat zij de kwaliteiten van Sliedrecht vinden. Daarnaast zijn er workshops georganiseerd met partijen uit het dorp. Op deze manier is gezamenlijk met ondernemers, vertegenwoordigers van onderwijs- en zorgorganisaties, kerken en verenigingen bepaald waar Sliedrecht zich in kan onderscheiden.



Betrokkenheid

Sinds het begin van dit jaar is het stempel 'SLDRCHT: Groot in doen!' al op diverse plekken in Sliedrecht zichtbaar geweest, onder andere in een campagne van de gemeente waarin betrokken inwoners en ondernemers werden geportretteerd. "Want op die betrokkenheid bij het dorp, de buurt en op elkaar onderscheiden we ons als Sliedrecht," aldus burgemeester Bram van Hemmen. "Buurtbewoners die zelf hun buurt groener maken of ervoor zorgen dat de speeltuin in hun buurt wordt opgeknapt. Maar ook mensen van ASVZ die met het project Superhelpers cliënten dagbesteding geven en tegelijkertijd inwoners van Sliedrecht helpen met klusjes. Of bedrijven die met elkaar ons Baggerfestival organiseren. Die betrokkenheid en ondernemende houding, dat is typisch Sliedrecht en daar ben ik trots op."

Reverse graffiti

Het is de bedoeling dat het Groot in doen-concept door iedereen in Sliedrecht gebruikt gaat worden: inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en de gemeente. Naast het stempel komen er via de website www.sldrchtgrootindoen.nl promotievideo's, rechtenvrije foto's en korte teksten beschikbaar die voor iedereen te gebruiken zijn. Inmiddels zijn op veel plekken in Sliedrecht stempels aangebracht op stoepen door middel van 'reverse graffiti'. Met deze duurzame oplossing wordt door het gebruik van een hogedrukspuit het stempel zichtbaar op straat. De komende weken komt het stempel ook op andere duurzame manieren in het straatbeeld terug. Het Baggerfestival – dat op 30 juni en 1 juli wordt georganiseerd – is het eerste evenement dat het Groot in doen-concept omarmt. Burgemeester Van Hemmen: "We hopen dat er vanaf nu velen zullen volgen. Laten we met elkaar uitdragen waar we goed in zijn en dat we trots op Sliedrecht zijn."

Tot en met 2018 ligt de focus van Sliedrecht Marketing op het zichtbaar maken van de belangrijkste kwaliteiten, zowel binnen als buiten de gemeente. Uiteindelijk moet dit leiden tot het aantrekken van nieuwe inwoners, ondernemers en bezoekers om daarmee Sliedrecht economisch verder vooruit te brengen. Over de uitvoering hiervan volgt nog overleg met ondernemers en andere belanghebbenden.