Baggerfestival biedt kans om met Damen RHIB’s te varen

SLIEDRECHT - Ooit wel eens met 100 kilometer per uur over het water ‘gevlogen’? Tijdens het Baggerfestival in Sliedrecht is het mogelijk. Damen Shipyards is aanwezig met twee high speed military Rigid Hull Inflatable Boats. Dankzij twee inboard- of outboardmotoren met elk ongeveer 400 pk kunnen de ‘all weather’ patrouillevaartuigen met gemak 50 knopen per uur halen.

Op zaterdag 1 juli zullen de boten van 10.00 tot 17.00 uur vanuit de haven van Sliedrecht demonstratietochten maken over de Merwede. De snelheid loopt daarbij op tot 100 kilometer per uur. “Een unieke ervaring”, aldus Jos van Woerkum, managing director van Damen Shipyards Hardinxveld. De tocht duurt zo’n tien minuten en kost 5 euro, die bestemd is voor het goede doel van het Baggerfestival: de instroombevordering in de baggerij, waterbouw en andere maritieme sectoren.

Aan boord is plek voor tien passagiers. Zwemvesten zijn aanwezig en verplicht. Deelname kan vanaf 14 jaar en is ter plekke ter beoordeling door de kapitein.