SLIEDRECHT - In Sliedrecht zijn heel veel jongeren geslaagd voor hun opleiding. Bij de familie Hofwegen in Papendrecht was het extra groot feest, want alle drie de kinderen uit het gezin, zijn geslaagd.

Pascal, Deborah en Brenda zijn een drieling en hebben alle drie tegelijkertijd examen gedaan op het Griendencollege in Sliedrecht. Wat betreft hun vervolgopleiding gaan ze wel alle drie een andere kant op.