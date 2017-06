Iv-Infra wint Innovation Award ZHZ 2017

SLIEDRECHT / DORDRECHT - Tijdens een sfeervolle en feestelijke bijeenkomst in het Postillion Hotel Dordrecht op woensdag 14 juni vond de uitreiking van Innovation Award ZHZ 2017 plaats. De winnaar van deze prestigieuze prijs is Iv-Infra geworden. Het bedrijf uit Sliedrecht verdient de prijs met een innovatieve proefbelasting, waarmee op een slimme manier het krachtenspel in een brugdek wordt aangebracht. Dit scheelt tijd en geld. Daarnaast zorgt de innovatie voor minder verkeersoverlast en meer duurzaamheid. Want door de aantoonbaarheid van de belastbaarheid kan vervanging of renovatie langer worden uitgesteld.

Innovatie van grote waarde

Terwijl ruim 300 gasten genoten van een heerlijk diner ontving senior projectmanager Wouter van der Wiel van Iv-Infra de Innovation Award ZHZ 2017 uit handen van juryvoorzitter Kees Jan Mes. Volgens Mes was de jury onder de indruk van de innovatie vanwege het uitzonderlijk groot marktpotentieel. “De innovatie behoeft nauwelijks nog verdere ontwikkeling en is gereed voor een succesvolle introductie in de markt. Ondanks de ogenschijnlijke eenvoud is het een ontwikkeling van grote waarde.” Projectmanager Van der Wiel reageerde blij verrast op het winnen van de award. “Geweldig, deze prijs is een mooie bekroning voor het harde werken van ons team.”

MBO-prijzen en superstage

Naast de uitreiking van de Innovatie Award zijn er in samenwerking met het Da Vinci College en Amega prijzen aan MBO-studenten uitgereikt. Als eerste werden Rutger van Antwerpen, Jeroen Bestebreur en Kimberly van Oudheusden in het zonnetje gezet. Deze studenten eindigden in de top 5 tijdens de vakwedstrijden Skills Heroes voor mbo’ers.

Daarna was het de beurt aan Jeroen Meijers en Sharon van Emmerik het podium te bestijgen om de DaVinci MBO-prijs in ontvangst te nemen. De excellente studenten hebben met hun bedrijf Nova Works aangetoond ondernemend te zijn en hebben tevens internationale ervaring opgedaan tijdens de Taitaja Skills Heroes wedstrijd in Helsinki.

Als talentvolle leerling kreeg Rinse Klomp door Leen de Koning – directeur Amega Groep - een superstageplaats aangeboden bij Amega.

NexTech Scholarships

Tijdens de avond werden eveneens de NexTecH Scholarships door Bert Bult en André Boer uitgereikt. Elk jaar kent NexTecH vier Scholarships toe, elk ter waarde van € 8.400 gedurende een studieperiode van vier jaar. Ze zijn voor Havo- of VWO-scholieren die een profielwerkstuk hebben gemaakt op het gebied van techniek en het bestuur van NexTecH door middel van een motivatiebrief hebben overtuigd. De gelukkigen zijn Jelle Bezemer, Mike Spek, Anna Bakker, Tim Groeneweg, Lotte Vermeulen, Nadine Schellekens en Sanne van der Sluijs. Na de uitreikingen werd de avond vervolgd in de ontvangsthal van het hotel. Dit bood de gasten de gelegenheid nog na te praten over het geslaagde evenement en om te netwerken.

De Innovation Award ZHZ is een gezamenlijk initiatief van Werkgevers Drechtsteden en Port of BUSINESS en mag zich inmiddels verheugen in een breed draagvlak bij bedrijven, instellingen en de regionale en lokale overheden. Dit komt onder meer tot uiting in een divers samengesteld bestuur, een deskundige jury, een collectief van kennispartners en een ervaren Raad van Toezicht.