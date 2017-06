Koninklijke onderscheiding voor Huibert Kraaijeveld

SLIEDRECHT - Op vrijdag 16 juni heeft loco-burgemeester Hanny Visser een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de Huibert Kraaijeveld. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Huibert ontving de onderscheiding na afloop van zijn afscheidsvoetbalwedstrijd bij VV Sliedrecht.

Huibert is sinds 1963 vrijwilliger bij Voetbalvereniging Sliedrecht. Hij was elftalleider van de B-jeugd, trainer, grensrechter/assistent scheidsrechter, hoofdredacteur van het clubblad, voorzitter van de Commissie Bijzondere Activiteiten, bemanner van het jeugdhonk en lid van de reglementscommissie. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de wedstrijdformulieren en verdere administratie. Vanwege gezondheidsproblemen in 2016 is hieraan abrupt een einde gekomen. Besloten is om Huibert na ruim 50 jaar vrijwilligersactiviteiten voor VV Sliedrecht een afscheidswedstrijd aan te bieden.

Ook is Huibert vanaf 1994 tot heden lid van de Werkgroep Dialect van de Historische Vereniging Sliedrecht en van 1995 tot heden secretaris en voorzitter ad interim van Smartlappenkoor Bagger/Baggerkoor Sliedrecht.