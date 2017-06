Werkzaamheden bereikbaar maken Benedenveer gestart

SLIEDRECHT - De werkzaamheden voor de aanpassing van het kruispunt Prinsenweer-Craijensteijn zijn gestart. Hiermee wordt het gebied Benedenveer aangesloten op dit kruispunt. In Benedenveer wordt op dit moment sporthal 'De Basis' gebouwd. Later volgen nog dertig woningen. Ook wordt er een tweerichtingsfietspad aangelegd tussen de sporthal en station Baanhoek.



De gemeente Sliedrecht en ontwikkelaar GEM Benedenveer hebben de afspraken over de aanleg van het kruispunt en het fietspad vastgelegd in een overeenkomst. De werkzaamheden moeten medio juli zijn afgerond, zodat de sporthal goed bereikbaar is als deze open gaat. Dit zal na de zomervakantie gebeuren.



Wethouder Len van Rekom: "De bouw loopt voorspoedig. Maar ook de bereikbaarheid en verkeersveiligheid zijn erg belangrijk. Eerder hebben we met omwonenden gesproken over de aansluiting van het gebied op de Craijensteijn en heeft de gemeenteraad de wens geuit voor een tweerichtingsfietspad. Daar hebben we nu afspraken over gemaakt met de ontwikkelaar. Nu is het een kwestie van uitvoeren. Het brengt ons weer een stap dichterbij de oplevering van de sporthal."

Hinder

Gemeente en aannemer proberen het doorgaande verkeer zoveel als mogelijk te ontlasten. Het doorgaande autoverkeer op de Craijensteijn kan doorgaan, maar zal wel hinder ondervinden van de werkzaamheden. Als dat nodig is worden verkeersregelaars ingezet. Fietsers richting het centrum worden omgeleid door de wijk. Tijdens de werkzaamheden wordt de in-/uitgang Prinsenweer afgesloten voor al het verkeer. De wijk blijft bereikbaar via onder andere de Ambachtsweer.

Apart project

Bij de vaststelling van het Verkeers- en Mobiliteitsplan 2017-2040 heeft de gemeenteraad onlangs gevraagd om versneld een veilige fietsroute te onderzoeken over de gehele Craijensteijn, tot aan de Deltalaan. Dit is een apart project dat los staat van de werkzaamheden die gestart zijn. Op 3 juli organiseert de gemeente een inloopavond voor omwonenden om na te denken over een veilige fietsroute over de hele Craijensteijn.