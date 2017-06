De directeur van Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, Brigitta Müller, gaat met pensioen

SLIEDRECHT - De directeur van Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, Brigitta Müller, gaat per 1 februari 2018 met pensioen. Sinds april 2012 werkte ze in deze functie bij Stichting Welzijnswerk Sliedrecht.

Het bestuur van de stichting bedankt mevrouw Müller voor de wijze waarop zij leiding heeft gegeven aan de organisatie. Zij is in staat geweest om in de afgelopen jaren de Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, mede vanwege gewijzigde wetgeving, een transitie te laten ondergaan. Hierdoor kan deze Stichting ook in de komende jaren een bijdrage leveren op het gebied van zorg en welzijn aan de Sliedrechtse bevolking.

Op korte termijn gaat het bestuur op zoek naar een nieuwe directeur voor de stichting.