Gratis zeilles voor scholieren op Baggerfestival door 'Optimist on Tour'

SLIEDRECHT - Landelijk rondreizend watersportevenement ‘Optimist on Tour’ is donderdag 29 juni tot en met zaterdag 1 juli te vinden op het Baggerfestival. Onder begeleiding van gecertificeerde instructeurs leert de Sliedrechtse schooljeugd in klasverband zeilen in een optimist, kanovaren en suppen. Op zowel donderdag, vrijdag als zaterdag is er ook gelegenheid voor vrije inschrijving.

“Fantastisch dat we dit onderdeel, mede dankzij de steun van de gemeente, aan het programma hebben kunnen toevoegen”, aldus André Boer, bestuurder van de Stichting Baggerfestival. “Meer dan 250 groep 8-leerlingen van acht verschillende Sliedrechtse basisscholen kunnen we hierdoor gratis les en vooral heel veel waterplezier bieden.” Aan Optimist on Tour is ook een educatief lesprogramma verbonden, zodat de kinderen zich optimaal kunnen voorbereiden op een kennismaking met de watersport.

Vrije inschrijving

Op de donderdag en vrijdag na schooltijd (15.30 en 18.00 uur) én de gehele zaterdag van het Baggerfestival kan iedereen die dat wil meedoen met lessen zeilen, kanovaren en suppen. De leeftijdsgrens is t/m 13 jaar. Je kunt je hiervoor opgeven via Baggerfestival.nl/optimist.html. Evaring is niet nodig. Vanzelfsprekend moet je wel in het bezit zijn van minimaal een A-diploma zwemmen.

36.000

Het doel van Optimist on Tour is een volgende generatie enthousiast maken voor de watersport. Sinds de start in 2014 hebben meer dan 36.000 kinderen kennis gemaakt met de watersport. Kinderen die na Optimist on Tour verder willen met zeilen, kanovaren of een andere watersport, kunnen via het Watersportverbond een leerzaam en leuk werkboek opvragen en kosteloos een proefles volgen bij een watersportvereniging of vaarschool in de buurt.

Na het Baggerfestival reist Optimist on Tour door naar onder andere Zaandam, Almere, Naarden, Lelystad en Amsterdam.

Optimist on Tour

