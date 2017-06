Sliedrechter Michel Kwakernaak grijpt net naast Gouden Hamer

SLIEDRECHT - Michel Kwakernaak uit Sliedrecht is een van de handigste vaders van Nederland. Op Vaderdag ging hij bij Hornbach Amsterdam de strijd aan met dertien andere finalisten. Omdat hij een van de handigste vaders uit Nederland is, geeft Hornbach een blijk van erkenning. De Gouden Hamer heeft hij niet gewonnen, maar Michel is wel de klusheld van zijn regio, en daarom wordt hij geëerd in een lokale campagne van de bouwmarkt.

Echte helden

Duizenden vaders hebben meegedaan aan de voorrondes. Slechts veertien finalisten mochten tegen elkaar strijden op Vaderdag bij Hornbach Amsterdam voor de eer om een jaar lang de titel ‘Beste klusvader van Nederland’ te dragen. Hornbach heeft deze Gouden Hamer-verkiezing in het leven geroepen als ode aan alle klussende vaders. Natuurlijk is Vaderdag het uitgelezen moment voor deze finale.



De uiteindelijke winnaar ontving de Gouden Hamer en vergaart landelijke faam, via een advertentiecampagne door het hele land. Elke regionale winnaar is in zijn eigen regio de strijd aangegaan met honderden andere vaders. “Zijn prestatie mag dan ook niet zomaar zonder aandacht voorbijgaan. Zijn beeltenis komt in de lokale en regionale kranten als eerbetoon te staan”, aldus Maarten Post, marketing manager van Hornbach Nederland. “Een echte held voor heel klussend Nederland. Net als al die andere klusvaders die ons land rijk is!”