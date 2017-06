Wethouder Visser kwaad op Chemours over lozing genX

SLIEDRECHT - Wethouder Hannie Visser van Sliedrecht neemt het hoog op dat het naburig bedrijf Chemours illegaal de omstreden stof GenX heeft geloosd in de Merwede. Dat heeft Visser dinsdagavond gezegd in de Sliedrechtse gemeenteraad.

De wethouder is maandag geïnformeerd door minister Schultz. Ze is het met haar eens dat hard moet worden opgetreden tegen de lozing van de omstreden stof GenX.

Als het klopt dat het Dordtse bedrijf bewust de stof heeft laten weglopen in de Merwede, dan is dat zeer kwalijk, zegt Visser in een reactie in de gemeenteraad.

"Maar als het niet bewust gebeurd is, vind ik dat minstens net zo erg. Dat betekent namelijk dat het bedrijf zelf niet weet welke stoffen via welke weg dan ook geloosd worden. Sta ik hier binnenkort dan weer?"

Rijkswaterstaat doet nog onderzoek naar de lozing. Dat onderzoek is nog niet klaar.

Bron: RTV Rijnmond.