Folkloristisch kinderkoor komt binnenkort naar Sliedrecht

SLIEDRECHT - Over een week arriveert het folkloristisch kinderkoor Lele de La Orãştie in Sliedrecht. Gedurende de week van het baggerfestival zal het koor op diverse locaties optredens verzorgen.

Het koor bestaat uit zeventien jongens en meisjes in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar. Het koor is in 2014 opgericht op initiatief van burgemeester Ovidiu Laurenţiu Balan van zustergemeente Orãştie in Roemenië en onder gebracht bij de Casa de Cultura. Vanaf de oprichting is Lorena Pascu de leidster van het kinderkoor.

Lorena Pascu heeft zich in korte tijd ontwikkeld als deskundige op het gebied van de Roemeense folkloristische muziek. Zij richt zich vooral op de muziek, die door de eeuwen heen van de een op de ander is overgedragen. Het bijzondere hiervan is, dat door deze overdracht verschillen zijn ontstaan door In 2012 maakte Lorena als soliste van het internationale kinderkoor Vlastarele Orastiei al diepe indruk tijdens het eerste Sliedrechtse Korenfestival. Inmiddels is ze al in Roemenië een landelijke bekendheid geworden.

Gedurende de week zal het koor optreden op een zestal scholen, drie zorgcentra en op diverse locaties tijdens het baggerfestival op zaterdag 1 juli. Als muzikaal hoogtepunt staat aan het einde van de middag (omstreeks 17.00 uur) een optreden in de muziektent voor het raadhuis samen met het baggerkoor gepland. Beide koren verzorgen een uur lang een afwisselend programma en hebben uiteindelijk een gezamenlijke afsluiting in petto.

Na alle inspanningen mag het koor op zondag een dagje naar De Efteling. De volgende dag wacht het koor weer de lange busreis (1850 km) terug naar Roemenië.

Voor het koor is door de stichting Stedenband Sliedrecht-Orãştie een uitgebreid bezoekprogramma samengesteld.