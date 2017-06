Uitkomst poll: 86,9 procent inwoners wil kermis op Burgemeester Winklerplein

SLIEDRECHT - Kermis in 2018 opnieuw op het Burgemeester Winklerplein. De Sliedrechtse kermis zal in 2018 opnieuw plaatsvinden op het Burgemeester Winklerplein. Dat is de uitkomst van een evaluatie van de kermis met inwoners, winkeliers en de kermisexploitant.

In 2015 en 2016 werd de kermis sinds lange tijd weer op het Winklerplein georganiseerd. Een evaluatie moest daarna uitwijzen wat de beste locatie voor kermis in de toekomst zou zijn.

Maar liefst 259 inwoners vulden via Facebook de poll in. 86,9 procent geeft aan tevreden te zijn met het Burgemeester Winklerplein als locatie voor de kermis. Dat geldt ook voor de exploitant. Winkeliers op het Winklerplein zien de kermis liever op een andere locatie, maar kunnen ermee leven zolang een gedeelte van de parkeerplaatsen beschikbaar blijft.

Om en om

Uit de evaluatie blijkt dat 73,7 procent van de inwoners de kermis te klein van opzet vindt. Toch geeft 67,6 procent van de respondenten aan dat ze de kermis leuk vonden. Slechts 10 procent vond de kermis niet leuk. Die eerstvolgende kermis zal plaatsvinden in 2018, met dezelfde opzet als in 2016. In 2017 is er geen kermis, omdat eerder al is besloten dat het Baggerfestival en de kermis om en om georganiseerd kunnen worden.

Nieuw plein

De komende jaren wordt het Burgemeester Winklerplein opnieuw ingericht. Dan zal worden bekeken of er weer voldoende ruimte is voor de kermis.