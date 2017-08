Voorverkoop voor Knots start vrijdag

SLIEDRECHT - In de laatste week van de basisschoolzomervakantie, van 14 t/m 18 augustus is het weer tijd voor de jaarlijks terugkerende activiteitenweek voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar, KNOTS!

Ook dit jaar vindt dit grote kinderfeest plaats op het ijs/sintelbaan terrein aan de Lijsterweg - Thorbeckelaan te Sliedrecht. Naast de vele leuke knutselactiviteiten in de grote crea-tent, kan er ook weer naar hartenlust getimmerd worden aan een eigen hut. Onder begeleiding van meer dan 100 vrijwilligers worden de kinderen enthousiast en veilig begeleid.



De ouders en kinderen die Knots gaan bezoeken, zullen al snel merken dat het thema van dit jaar alles te maken heeft met Cowboys & Indianen. De activiteiten zullen zoveel mogelijk vanuit het thema worden georganiseerd waarbij de huttenbouwers gestimuleerd gaan worden een echte tipi of saloon te bouwen. Kinderen mogen natuurlijk ook in indianen of cowboy pak het terrein op!



Gedurende de week zullen naast het knutselen en timmeren andere leuke activiteiten als workshops, sport en spel en luchtkussens aangeboden worden. Ook is er aandacht voor techniek. Speciaal voor de jeugd van 8 t/m 12 jaar is er een speciale tent ingericht voor het bouwen van houtenwagens, soldeeractiviteiten, olifant, paard en nog vele ander werkjes.



De week wordt afgesloten met het slotfeest op de vrijdag 19 augustus. Dit jaar hebben we door de nieuwe sponsoractie de mogelijkheid gekregen om 3 attracties te huren. Zo is er naast de Sweeper een stormbaan een springkussen.

Op de laatste dag zullen ook de hutten worden gekeurd door de keurmeesters welke verschijnen in een speciaal voor het thema gemaakte outfit. Elke hut wordt hierbij gecontroleerd op mogelijke lekkages, solide vloeren en inrichting. Daarnaast wordt natuurlijk gekeken of het geheel goed is geverfd. Overigens een mooi moment om een foto te maken van uw zoon of dochters hut.



Om te voorkomen dat de EHBO medewerkers het erg druk gaan krijgen verzoeken zij elke ouder en verzorger de kinderen niet op open en dun schoeisel te laten komen. Denk hierbij aan slippers, crocks etc. Zij worden i.v.m. de veiligheid teruggestuurd. Zorg dus voor stevig schoeisel!



Voor ouders, familie en of kennissen is er evenals voorgaande jaren beperkte toegang. Zij kunnen een halfuur voor het einde van het ochtendprogramma, 12.00 uur, en middagprogramma, 14.30 uur, het terrein betreden. Zo is er wel de mogelijkheid om de werkjes, de hut of de presentatie van de kinderen te bewonderen. Wel wordt er een zithoek voor ouders en of verzorgers, buiten het terrein, bij de entree gemaakt.



Vrijdag 11 augustus is er de voorverkoop op het ijsbaanterrein. Tussen 13.00 – 15.00 uur is er de mogelijkheid om voor €11,- een weekkaart te kopen. U kunt ook kiezen voor een dagkaart. Deze kost € 2,50 -.



De organisatie is nog opzoek naar vrijwilligers. Voor de huttenbouw hanteren we een leeftijd van minimaal 15 jaar. Bij de creatieve activiteiten is dat 13 jaar. Ook voor de techniek tent zijn ze opzoek naar technische ouderen. Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met Cas Besamusca via cas@sojs.nl of bel met 0184-414273