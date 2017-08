Samenwerking GranInvestimentos en Royal IHC voor lifecycle oplossingen in de olie en gas markt

SLIEDRECHT - De Braziliaanse onderneming GranInvestimentos en het Nederlandse Royal IHC slaan de handen ineen om innovatieve en geïntegreerde oplossingen voor de gehele lifecycle te kunnen bieden aan klanten in de olie & gas sector. Door deze samenwerking vergroten beide ondernemingen hun operationele en serviceactiviteiten en daarmee hun aanwezigheid in Latijns-Amerika.

IHC heeft 50% van de aandelen van GranEnergia - een dochteronderneming van GranInvestimentos - overgenomen. De nieuwe onderneming die hierdoor ontstaat, gaat GranIHC Services heten. GranIHC Services gaat klanten in de offshore sector bedienen met producten en diensten op het gebied van IMR (inspection, maintenance & repair), logistiek en infrastructuur. In deze samenwerking wordt de sterke Braziliaanse basis van GranEnergia gecombineerd met IHC’s kennis op het gebied van ontwerp, bouw en onderhoud van equipment en schepen.

GranIHC Services bestrijkt de gehele waardeketen van haar klanten: ontwerp, bouw, inbedrijfstellen, installatie, onderhoud en uit bedrijf nemen van zowel equipment als schepen. Om de ambities mogelijk te maken zullen beide aandeelhouders de komende jaren gaan investeren in de nieuwe onderneming. “Als één, geïntegreerde aanbieder leveren wij een uniek pakket aan producten en diensten aan de gehele olie & gas markt”, zegt Rodrigo Dantas, de CEO van de nieuwe onderneming. “Deze samenwerking combineert de diepgaande kennis van Gran over de olie & gas industrie in Latijns-Amerika met de lange en wereldwijd erkende staat van dienst van IHC in het bieden van innovatieve oplossingen.”

Adriano Fernandes, Executive Director in Latijns-Amerika van Royal IHC: “De nieuwe onderneming is een strategisch belangrijke keuze voor IHC. We hebben de ambitie lokaal steviger aanwezig te zijn, in het bijzonder op het gebied van services. Via GranIHC combineren we het Braziliaanse ondernemerschap met ruim 300 jaar oude traditie op het gebied van ontwerp en bouw van schepen en gespecialiseerd maritiem equipment.”

“De aandeelhouders delen dezelfde normen en waarden en hebben zich gecommitteerd aan het creëren van een onderneming die in de Latijns-Amerikaanse olie & gasmarkt een leidende positie gaat innemen,” bevestigt Rodrigo. “Door de sterktes van beide ondernemingen te combineren leveren we en geïntegreerd aanbod aan producten en diensten en dat is in de Latijns-Amerikaanse markt een unieke propositie.”