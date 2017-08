Opening nieuwe sauna en stoomcabine in De Lockhorst

SLIEDRECHT - Het heeft even geduurd, maar vanaf deze week kan er in bronbad De Lockhorst gebruik worden gemaakt van de nieuwe sauna en stoomcabine. Wethouder Hanny Visser verricht hiervoor donderdag 17 augustus aanstaande om 16.30 uur een feestelijke openingshandeling. Daarna kan iedereen gebruik maken van de nieuwe sauna en stoomcabine!

De sauna en stoomcabine zijn een extra service binnen het zwembad. Met het reguliere entreekaartje kan gebruik worden gemaakt van de sauna en stoomcabine, hiervoor worden dus geen extra kosten berekend. Let op: het gebruik van de sauna is gemengd en in badkleding.

Bron foto: poppictures.nl