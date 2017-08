Knots weer een groot kinderfeest

SLIEDRECHT - Vandaag is al weer de laatste dag van KNOTS op het IJsbaanterrein. Er is de afgelopen dagen ondanks het soms regenachtige weer hard gewerkt aan het huttendorp. In de grote en kleine tent is volop geknutseld rondom het thema Cowboys & Indianen. Ook zijn er activiteiten gedaan op het veld.

Vandaag is de slotdag. Een echte feestdag met attracties, zoals een luchtkussen en stormbaan. Ook keuren de keurmeesters de hutten op hun constructies en hoe ze eruit zien. Kortom nog een laatste leuke en gezellige dag in het Saloondorp, waar nog druk geverfd moet worden.

Voor meer foto's en informatie over de afgelopen dagen zie de facebookpagina van de SOJS.