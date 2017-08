Sliedrechtse (gemeente)vlag halfstok bij Raadhuis en gemeentekantoor

SLIEDRECHT - Donderdagavond 17 augustus is Spanje opgeschrikt door een tweetal terroristische aanslagen in Barcelona en in Cambrils. Daarbij kwamen in Barcelona dertien personen om het leven en raakten zeker honderd mensen gewond toen met een busje werd ingereden op mensen op de Ramblas in het toeristisch centrum van de stad. Onder de gewonden zijn drie Nederlanders.

Bij een aanslag enige uren later in de Spaanse kustplaats Cambrils raakten zeven mensen gewond. De vijf vermoedelijke terroristen werden gedood.

Sliedrecht betuigt haar medeleven aan de familie en vrienden van de slachtoffers, de inwoners van Barcelona en Cambrils door de Sliedrechtse (gemeente)vlag halfstok te hangen. Burgemeester van Hemmen: "Het terroristisch geweld gaat helaas door. Het is schokkend, zeker als je ziet hoe schaamteloos dit gebeurt. Op een bizarre manier lijkt het haast of dat we er aan wennen. Maar dat wil niet zeggen dat wij niet ons medeleven en respect kunnen tonen. Dit mogen we niet gewoon gaan vinden.'

Particulieren kunnen dit initiatief volgen.