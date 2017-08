Nieuwe dirigent voor Crescendo’s A-orkest

SLIEDRECHT - Vandaag (21 augustus) start een nieuwe dirigent bij het A-orkest van Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht. Na een intensieve periode van sollicitatiegesprekken en proefdirecties zijn het bestuur van Crescendo en de muzikanten erg blij om een enthousiaste nieuwe muzikaal leider gevonden te hebben in de persoon van Egon Smit.

Egon Smit (1977) startte op elfjarige leeftijd met saxofoonlessen aan de gemeentelijke muziekschool te Bergen op Zoom. In 1995 werd hij toegelaten tot de vooropleiding van het conservatorium in Tilburg. Hij behaalde hiervoor in 1996 een studiebeurs na deelname aan een concours voor jong muziektalent. Vanaf 1997 studeerde Egon hoofdvak saxofoon aan het Brabants Conservatorium, waar hij in juni 2002 afstudeerde als Uitvoerend Musicus. Tijdens zijn opleiding was hij ook lid van het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest.



In 1997 werd Egon aangenomen als sopraansaxofonist bij het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht Bereden Wapens te Vught. Ook maakte hij deel uit van het combo en saxofoonkwartet van dit orkest. In 2013 maakte hij de overstap naar de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ in Assen, als tenorsaxofonist. Bij de diverse andere beroepsorkesten treedt hij regelmatig op als remplacant. Naast het spelen in orkesten en ensembles heeft Egon een grote voorliefde voor het musiceren als solist.



In de afgelopen jaren breidde Egon zijn blikveld uit in de richting van de lichte muziek en het dirigentschap. Van 2007 tot en met 2009 volgde hij de opleiding Geïmproviseerde Muziek aan het Fontys Conservatorium in Tilburg en hij volgt privé directielessen bij Tijmen Botma. In maart 2010 begon hij als dirigent van fanfareorkest ‘Ons Genoegen’ uit Amerongen, in 2013 ook van Harmonie Manderen uit Maarn en sinds september 2015 dirigeert hij het harmonieorkest van Musikverein Elten 1907 in Duitsland.

Egon ziet enorm uit naar de komende tijd en hoopt met Crescendo heel veel leuke projecten te kunnen bedenken en uitvoeren. Een groot concert waar Egon in actie zal komen met het A-orkest is op zaterdag 2 december. Op deze datum vindt het jubileumconcert “Crescendo’s Highlights” plaats in De Lockhorst ter ere van Crescendo’s 125-jarige bestaan.