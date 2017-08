BaggerPraktijkTuin verder uitgebreid.

SLIEDRECHT - Op 25 augustus heeft het Nationaal Baggermuseum een tentoonstellingsmodel van bressend zand gekregen van Damen Dredging. Het laat zien, door het model te verdraaien, hoe verschillende soorten zand onder water afstromen van een talud. Zo wordt aanschouwelijk gemaakt wat er onder water gebeurt als er zand door een baggerwerktuig wordt opgezogen. Het model 'De Bres' kan in werking gesteld worden. Het is geplaatst in Het Koetshuis van het museum.

Het is een interessante toevoeging aan de BaggerPraktijkTuin waar de bezoeker kan beleven wat baggeren en waterbouw is.

Tegelijk worden vier schaalmodellen gepresenteerd van de Damen PushyCat.

Deze zijn gebouwd door vrijwilligers van het Baggermuseum. De kunststof voor de rompen zijn gratis geleverd door de firma Comaro uit Werkendam. Dit bedrijf heeft eerder het museum gesteund door de levering van kunststof tanden voor een snijkop. In de BaggerPraktijkTuin kan men zelf tanden verwisselen van een snijkop, precies zoals dat aan boord wordt gedaan.

Comaro heeft ook de kunststof geleverd voor het conserveren van de ankeraak 'Zoef' en de waterbak met modder en zand waar met de baggerbeugel in gewerkt kan worden.

Zelf ondernemen in de BaggerPraktuikTuin is een ultieme belevenis en kennismaking met de wereld van waterbouw. Ter afsluiting een bezoek aan de stoombaggermolen 'Friesland' maakt de ervaring compleet. Grondverzet en waterbouw is Hollands Glorie.

Het Nationaal Baggermuseum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur en op zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur. De BaggerPraktijkTuin is elke zaterdag open van 14:00 tot 16:30 uur.



Foto: NBM/Dirkzwager