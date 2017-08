PMC Twigt opent tweede vestiging in Sliedrecht

SLIEDRECHT - Fysiotherapiepraktijk PMC Twigt opent op 15 september een tweede vestiging: Sport Medisch Centrum Sliedrecht. Deze vestiging gaat zich richten op (top)sport, breedtesport, fysiotherapie en manuele therapie. Op 15 september a.s. is iedereen van harte welkom van 16.30 tot 20.00 uur om een kijkje te komen nemen aan de Benedenveer 1 en kennis te maken met het team. De vestiging zit bij de nieuwe sporthal De Basis in.

Fysiotherapie Twigt in Sliedrecht bestaat al meer dan 45 jaar en vindt het tijd voor uitbreiding. Een aantal van haar therapeuten zal op de nieuwe plek gaan werken. Voor de trouwe klanten: wees gerust, Twigt blijft ook met de kennis van nu en aandacht van vroeger zich inzetten aan de Lijsterweg 56.

Tijdens de open dag zijn er de gehele avond demonstraties van groepslessen HIIT (High Intensity Interval Training) en Core training. In het kader van de openingsweek zijn er op woensdag 13 september ook workshops Kidsfitness (6 - 12) jaar en Tienerfitness (12 - 16) jaar van 13:30 tot 17:00 uur.