Stichting Anders: 'Eigen kracht plus Sliedrechtse ondernemersinzet'

SLIEDRECHT - Stichting Anders vindt het belangrijk om niet alleen mensen te ontzorgen in hun omstandigheden, maar om hulpvragers zélf ook alles te laten doen, waar ze zelf nog toe in staat zijn. Zo ook in dit mooie verhaal.

Zandvlakte

Een gezin met kleine kinderen krijgt een woning toegewezen. Heel goed nieuws, maar vervolgens blijkt dat de vorige eigenaar alle tegels uit de tuin heeft meegenomen en het gezin achterlaat met een grote zandvlakte. Een zandvlakte rond je huis in combinatie met in en uit rennende kinderen is een heel slechte combinatie.

Infra experts uit Sliedrecht

We deelden de situatie van het gezin met een van onze partners Verheij Infra uit Sliedrecht. Uiteraard een hulpvraag die past bij deze experts op gebied van o.a. infrastructuur. Al snel reageerden ze dat ze het benodigde aantal m2 tegels wilden leveren voor de tuin. Maar wie gaat ze dan leggen? Vooraf spraken we af met de vader van het gezin dat hij dit zelf gaat doen. Tegels aanschaffen of regelen lag niet binnen zijn mogelijkheden, maar zelf sjouwen en zweten in de tuin voor een mooi terras wel. Een mooie combinatie van eigen mogelijkheden én ondernemersinzet die het laat slagen.

Help & hulp

We genieten ervan wanneer we de ondernemerswereld zichtbaar en tastbaar mogen verbinden aan een lokale hulpvraag. Een plek waar ‘help’ en ‘hulp’ elkaar ontmoeten om samen de rijkdom van geven en ontvangen te ervaren.