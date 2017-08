Financieel Café elke woensdagavond

SLIEDRECHT - Met ingang van woensdagavond 6 september 2017 is er elke week een Financieel Café in de Buurthuiskamer in de Havikstraat 5.



Het Financieel Café is een inloopspreekuur, waar men zonder het maken van een afspraak kan binnenlopen. Bij het Financieel Café kan men terecht met vragen op financieel gebied, of heel eenvoudig gezegd: met vragen over “geld”. Wanneer men moeite heeft met het ordenen van papieren, of wanneer de rekeningen niet meer op tijd betaald kunnen worden en er schulden dreigen te ontstaan, kan men binnenlopen bij het Financieel Café voor informatie en advies. Ook kan er ondersteuning worden geboden bij het aanvragen van voorzieningen, zoals huur- en zorgtoeslag en het invullen van formulieren.



Het Financieel Café is er op gericht om problemen op financieel gebied bij de burgers te voorkomen. Door elke week een inloopspreekuur te houden wordt de mogelijkheid geboden dat nog meer burgers eerder kunnen aankloppen voor advies en ondersteuning. Bij het Financieel Café kan ook een financiële check worden gedaan en kan worden gekeken of iemand wel alle voorzieningen ontvangt waar hij of zij recht op heeft.



Veel mensen schamen zich als ze financiële problemen hebben en durven niet om hulp aan te vragen. Die schaamte is helemaal niet nodig. Door het verlies van werk of bijvoorbeeld ziekte, waar men niets aan kan doen, is er vaak sprake van een inkomensverlies, waardoor mensen de grip op hun financiën kunnen kwijt raken. Dit overkomt veel mensen. Tijdig aan de bel trekken is dan heel belangrijk! Zo kan erger worden voorkomen. Niemand hoeft alleen te blijven tobben.



Vaak ervaren mensen het als een grote opluchting wanneer ze hulp hebben gevraagd. “Hadden we maar eerder aan de bel getrokken” is een veel gehoorde opmerking. Wanneer je de last niet meer alleen draagt en er met iemand over kan praten, brengt dat vaak al lucht in de situatie met zich mee.

Bij eenvoudige vragen wordt men direct geholpen. Wanneer dat nodig is kan men eventueel worden doorverwezen naar een andere instantie, of kan een afspraak worden gemaakt bij het Bureau Sociaal Raadslieden.



Bij het Financieel Café geldt dat de bezoekers worden geholpen door ervaren vrijwilligers. Het Financieel Café vindt vanaf september elke woensdagavond plaats tussen 19.00 uur en 20.00 uur in de Buurthuiskamer aan de Havikstraat 5 in Sliedrecht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, Marjan Bisschop, tel: 0184-416 729 of mail naar m.bisschop@welzijnswerksliedrecht.nl.