Wethouder Hans Tanis bezoekt bedrijf Hak + Baak

SLIEDRECHT - Woensdag 30 augustus bracht wethouder Hans Tanis (economie) een bezoek aan het bedrijf Hak + Baak op het Stationspark in Sliedrecht. Hak + Baak heeft circa 65 medewerkers in dienst, vooral accountants, belasting- en managementadviseurs. Zij ondersteunen bedrijven en non-profitorganisaties.

Wethouder Tanis en accountmanager bedrijven Esther Smit gingen in gesprek met Kees Ippel, een van de drie partners van het bedrijf. Het bedrijf heeft het druk in een aantrekkende markt. Het blijft een uitdaging om het juiste personeel te vinden. Hak + Baak laat ook hun betrokkenheid zien bij de omgeving, door deelname in de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor het Stationspark.

Wethouder Tanis bezoekt regelmatig samen met de accountmanager bedrijven een Sliedrechts bedrijf om te horen wat er speelt en hoe de gemeente daarin kan ondersteunen. De accountmanager bedrijven is het eerste aanspreekpunt binnen de gemeente voor Sliedrechtse bedrijven en bedrijven die zich in Sliedrecht willen gaan vestigen.

Op de foto v.l.n.r. Kees Ippel en Hans Tanis.