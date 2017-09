College van B&W: Eén locatie voor Sociaal team Sliedrecht

SLIEDRECHT - Als het aan het college van B&W ligt, stemt de gemeenteraad op 26 september a.s. in met het voorstel om het Sociaal team Sliedrecht te huisvesten op één locatie aan het Bonkelaarplein. Een lang gekoesterde wens van het college komt hiermee uit: zorg en ondersteuning voor álle inwoners onder één dak. Hierdoor kunnen alle inwoners van de gemeente Sliedrecht medio 2018 op één locatie terecht voor al hun ondersteunings- en/of zorgvragen.

Sinds 1 januari 2017 kennen we in Sliedrecht al één Sociaal team in Sliedrecht voor al onze inwoners van -9 maanden tot 100+ jaar oud. Alleen werken de professionals tot nu toe nog vanuit diverse locaties, namelijk het CJG-gebouw en het WMO-loket. Daar komt dus, als de gemeenteraad instemt, vanaf medio 2018 verandering in. Dan kunnen alle inwoners terecht in het nieuwe pand op het Bonkelaarplein (het voormalige pand van Waardeburgh).

Laagdrempelig en goed bereikbaar

Wethouder Hanny Visser: "We willen een laagdrempelige locatie die voor onze inwoners goed bereikbaar is. Deze centrale locatie in het hart van Sliedrecht ligt zowel dichtbij de bibliotheek als bij het gebouw van het Stichting Open Jongerenwerk en het winkelgebied aan de Kerkbuurt. Dit is nog beter dan ik ooit heb gehoopt. Ik ben dan ook blij met de constructieve samenwerking met Stichting Waardeburgh en Tablis Wonen en dat we dit plan aan de raad voor kunnen stellen."

Niemand tussen wal en schip

Ook de kwartiermakers van het Sociaal team Sliedrecht, Brigitta Müller en Margret Van Schie, zijn verheugd over de komst van het nieuwe gebouw. Müller en Van Schie: "Dit gebouw gaat helpen om nog betere ondersteuning te kunnen bieden aan onze inwoners. Samenwerken in één pand vlakbij andere belangrijke partners zorgt ervoor dat we nog beter gezamenlijk kunnen afstemmen om onze inwoners de (tijdelijke) ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Zo zorgen we er nog beter voor dat niemand tussen wal en schip valt."

Vaart maken

Als het besluit door de raad is genomen, wil het college vaart maken. De komende periode zal er dan hard gewerkt worden om samen met partners verder invulling te geven aan de inrichting van het pand, zodat de benodigde aanpassingen gedaan kunnen worden.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 12 september eerst in de oordeelsvormende vergadering.