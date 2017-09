Het clubseizoen is weer gestart

SLIEDRECHT - Voor de opening van het kerkelijk seizoen werd afgelopen zaterdag door jongeren van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht een geslaagd Beachvolleybal Toernooi met BBQ gehouden aan de Sportlaan.

Clubwerk

Met deze opening is ook het clubwerk weer van start gegaan. Van september t/m mei is er elke week (behalve in de vakanties) club. De club is er voor alle leeftijden: van groep 1 van de basisschool t/m de laatste klas van het voortgezet onderwijs. Voor de oudste jongeren is er Club David, waar alle jongeren vanaf een jaar of 16 van harte welkom zijn.



Wat doe je op een club

Spelletjes, sporten, over het geloof praten, knutselen, zingen, bidden en gewoon gezellig met elkaar zijn! Behalve elke week club organiseren we activiteiten, zoals de jeugdweek, kinderkerstfeest en als hoogtepunt: het jaarlijkse kamp! Met als basis het christelijke geloof willen we een fijne en veilige plek zijn waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten en leuke dingen met elkaar kunnen doen.

Kamp!



De clubs worden gehouden in De Voorhof, het bijgebouw van de Gereformeerde Kerk, Middeldiepstraat- hoek Oranjestraat. De clubcontributie bedraagt € 3,00 per maand. Hiermee wordt

limonade en snoepjes gekocht, maar ook knutsel- en spelmateriaal. Ook sparen we met alle clubkinderen elk seizoen voor een goed doel. Deze bijdrage is € 3,00 per seizoen. We sparen dit jaar voor een project van Kerk In Actie: ‘De Glind’ een gezinshuizenproject die 120 uit huis geplaatste kinderen opvangen.



Lijkt het je leuk om kennis te maken? Wil je weten welke club bij jouw leeftijd past en wanneer dat is? Kijk dan in de folder voor alle informatie.