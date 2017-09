‘Zondag met… Burgemeester Ahmed Aboutaleb’ over de relevantie van religie in de samenleving

SLIEDRECHT - Op zondagavond 1 oktober aanstaande is burgemeester Aboutaleb om 18.00 uur gastspreker tijdens een interactieve kerkdienst in de Gereformeerde Kerk Sliedrecht (Middeldiepstraat / hoek Oranjestraat), die wordt geleid door ds. Marien Kollenstaart (Rotterdam/Nesselanden).



Medewerking aan deze bijzondere kerkdienst verlenen Ad van Leeuwen (orgel) en Judith Schep (piano).



Thema van deze kerkdienst is: ‘de relevantie van religie in de samenleving’. Het West-Europese religieuze landschap is in de laatste decennia ingrijpend veranderd. Bepaalde religieuze instituties hebben veel van hun vroegere invloed verloren. Tegelijkertijd is religie in haar materiële vorm (zoals gebouwen en kleding) nog steeds zichtbaar in het publieke domein.



Ook zien we nieuwe vormen van religie opkomen die vaak sterk individueel en ervaringsgericht zijn. Door migratie dienen zich in de Europese context ‘nieuwe’ religieuze tradities aan en zijn de uitingen van religie diverser geworden, hun maatschappelijke rollen complexer.



Daarbij springt de rol van Islam in het Europese debat het meest in het oog. Het islamdebat jaagt bredere discussies aan over de positie van religie (incl. het christendom) in het publieke domein, over godsdienstvrijheid, over levensbeschouwelijk onderwijs en over de rol van religie bij conflicten.



Na een korte inleiding van zowel burgemeester Ahmed Aboutaleb als ds. Marien Kollenstaart, aan de hand van een gekozen tekst, zal een gesprek met hen en de zaal plaatsvinden over dit thema.



De toegang is vrij. Wel wordt er een collecte worden gehouden. Na afloop is er gelegenheid om nog met elkaar na te praten.



Ahmed Aboutaleb (Beni Sidel, Marokko, 29 augustus 1961) is een Nederlandse politicus van Marokkaanse afkomst. Hij is sinds 5 januari 2009 burgemeester van Rotterdam. In zijn voorlaatste functie was hij vanaf 22 februari 2007 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Balkenende IV. Daarvoor was hij wethouder in de gemeente Amsterdam. Hij is lid van de Partij van de Arbeid en praktiserend moslim.



Gereformeerde Kerk Sliedrecht presenteert een nieuw format: ‘Zondag met...’ De kerkdiensten met als titel ‘Zondag met…’, kenmerken zich door een open gesprek over maatschappelijke thema’s die kerk en samenleving raken. Kerk zijn in deze wereld. Hoe doe je dat? En hoe ben je met ‘de wereld’ in gesprek rond geloof en Bijbel? Steeds zullen deze thema’s behandeld worden aan de hand van een passende Bijbeltekst belicht door een (gast)predikant en een spreker vanuit de samenleving, waarbij de nadruk zal liggen op het (geloofs)gesprek tussen de sprekers en de aanwezigen. De vertrouwde liturgische onderdelen zullen niet ontbreken maar steeds in dialogische zin plaatsvinden.

Foto: Burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb (Bron: Gemeente Rotterdam)