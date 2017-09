Royal IHC en Canyon Offshore vormen alliantie voor de introductie van de Hi-Traq

SLIEDRECHT / ALBLASSERDAM - Royal IHC is verheugd aan te kondigen dat zij een Memorandum of Understanding is aangegaan met Canyon Offshore, een Britse dochteronderneming van de in Houston gevestigde Helix Energy Solutions Group, teneinde gezamenlijk het Hi-Traq trenching vehicle op de markt te brengen. Na het sluiten van de overeenkomst tussen de partijen heeft Canyon het exclusieve recht voor het gebruik van de eerste Hi-Traq M1600, een trenching vehicle dat is gebouwd voor zowel mechanische snij- als zogenaamde jettingoperaties. Het modulaire voertuig kan als stand-alone trenching spread zowel geplaatst worden op een schip van een klant (of een barge geschikt voor werkzaamheden in ondiep water), als aan boord van één van de toonaangevende constructie- en trenching support schepen van Canyon.



Na jaren van onderzoek en ontwikkeling bouwde IHC de Hi-Traq om de volgende generatie trenching vehicles op de markt te brengen. Het voertuig biedt verbeterde manoeuvreerbaarheid en de tools zorgen voor veilige en efficiënte graafwerkzaamheden in diverse zeebodems. De Hi-Traq heeft onlangs onshore cutter testen afgerond en wordt in bedrijf gesteld om proeven op de zeebodem te doen. Canyon heeft een sterk track record in trenching en is de ideale partner voor IHC om zowel techniek, ontwerp en kennis op te bouwen met operationele expertise.



Naast de samenwerking om de Hi-Traq gezamenlijk op de markt te brengen, zal IHC Canyon meer diensten aanbieden zoals engineering, aanpassingen en upgrades van bestaande apparatuur van Canyon. Daarnaast zullen beide bedrijven samenwerken om bestaande en nieuwe producten in te zetten om het aanbod van services van beide bedrijven uit te breiden.