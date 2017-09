Sliedrechts Museum roept om

SLIEDRECHT - Boeren, Burgers en Buitenlui... Dat is het thema van de Open Monumenten van 9 september aanstaande.



Dat is de zin waarmee vroeger dorpsomroepers, of op z'n Sliedrechts, de rondbekker, hun nieuws aankondigden. Dankzij vrijwilligers van toneelvereniging "Onder Ons" kan het Sliedrechts Museum de rondbekker tot leven brengen en vertelt hij of zij deze zaterdag het museumnieuws.



En het Sliedrechts Museum heeft heel wat nieuws te melden voor dit museumseizoen.



Nieuwsgierig?

Zoek de rondbekker op en hoor hem of haar aan, kom naar de kraam van het museum op de Late Summer Fair of bezoek, deze dag geheel gratis, ons fraaie museum. Kerkbuurt 99-101,