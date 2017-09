Bewoners Rivas genieten van lekker en gezond zorgmenu

SLIEDRECHT - Bewoners van verpleeghuizen Lingesteyn en Waerthove genoten dinsdag 5 september van een extra lekker en gezond zorgmenu. Zij kregen dit aangeboden vanwege het landelijke programma ‘Duurzaam en Gezond aan Tafel’ van stichting Diverzio. Rivas neemt deel aan dit programma en besteedt hierdoor structureel nog meer aandacht aan eten en drinken voor bewoners.

Smakelijk eten

Rivas is één van de twaalf deelnemers van het programma ‘Duurzaam en Gezond aan Tafel’. ‘We vinden het belangrijk om onze bewoners smakelijk te laten eten’, zegt Harm Knijff, hoofd Hotelservices bij Rivas. ‘Het is mooi dat we dankzij dit programma kunnen leren van collega-organisaties. Lekker en gezond eten in de zorg draagt namelijk bij aan een sneller herstel, een verbeterde gezondheid en een hogere kwaliteit van leven.’

Speerpunten

Rivas kreeg de afgelopen periode ook methoden aangereikt voor verbetering van de maaltijdbeleving, smaak, kwaliteit, kostenbeheersing en het terugdringen van voedselverspilling. Knijff: ‘We merken dat er minder eten blijft liggen en wordt weggegooid wanneer we onze maaltijden nog beter afstemmen op onze bewoners. Dit doen we door bijvoorbeeld de grootte van de maaltijd af te stemmen op het individu, bewoners de keuze te laten wanneer ze de maaltijd willen nuttigen en door nog meer rekening te houden met de smaak, geur en kleur van de maaltijd. En we zien nu al dat de voedselverspilling is gedaald. We verbeteren de kwaliteit van leven voor onze bewoners en we verspillen minder eten, waardoor we de kosten nog beter beheersen. Een win-win situatie.’ Deze ervaring wordt ook toegepast in andere woonlocaties van Rivas.

Fotobijschrift: Bewoners onder andere verpleeghuis Waerthove genoten dinsdag 5 september van een extra lekker en gezond zorgmenu.