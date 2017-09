Nieuwe medewerkers Bureau Sociaal Raadslieden

SLIEDRECHT - Met trots stelt Marjan Bisschop, Sociaal Raadsvrouw bij Stichting Welzijnswerk, het vernieuwde team voor van het Bureau Sociaal Raadslieden . Marja Koning en Marjanne Roest worden van harte welkom geheten!

“Door het vertrek van twee vrijwilligers in verband met het afronden van hun studie, moesten we op zoek naar nieuwe medewerkers. Met de nieuwe vrijwilligers, die al weer enkele weken meedraaien, ben ik ontzettend blij! Eén medewerker was een aantal jaar geleden al actief en is weer terug gekomen op de oude stek. Beide medewerkers zijn een waardevolle aanvulling voor het team. Het zijn enthousiaste mensen, met een passende achtergrond en opleiding, die hun kennis en ervaring graag willen inzetten voor anderen.”

Het Bureau Sociaal Raadslieden geeft informatie en advies en praktische ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. Elke dinsdagmorgen en donderdagmorgen is er een spreekuur op afspraak. Voor het maken van afspraken kunt u bellen met: 0184-416729.

Foto: Medewerkers:

Zittend:

Marjanne Roest

Anja van den Berg

Staand:

Jo van Vliet

Marjan Bisschop

Marja Koning