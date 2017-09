Vögele wordt Miller & Monroe op 30 september

SLIEDRECHT - Op 30 september opent Miller & Monroe op de plek van Charles Vögele aan de Kerkbuurt 107. Vögele is in januari failliet verklaard en in maart werd bekend dat Miller & Monroe, het nieuwe merk van Vidrea Retail, een flink aantal winkels zou overnemen. Dat zijn er uiteindelijk ruim zeventig geworden, waaronder het filiaal in Sliedrecht. Een deel van het personeel van Vögele blijft werken voor Miller & Monroe.

Miller & Monroe is geïnspireerd door Hollywood-koppel Arthur Miller en Marilyn Monroe. Het modemerk biedt heren- en damesmode en is meer dan alleen een kledingzaak, aldus de modeketen. Het is een plaats waar mode en gezellig samenzijn bij elkaar komen. Er is dan ook een koffiehoekje. Een aantal vertrouwde items komen terug de collectie. Daarnaast komen er merken bij als Zerres, Cecil, Street One en Zabaione voor dames en Petrol en LERROS voor heren.

Tot de openingsdatum is er uitverkoop bij Vögele, met tot 50% korting op de artikelen.