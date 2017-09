Verlichtingsactie bij het Repair Café

SLIEDRECHT - In Nederland worden veel spullen weggegooid. Zelfs als daar bijna niets mis mee is en die na een simpele reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Met het Repair Café willen ze daar verandering in brengen en zo bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg.

Op zaterdag 7 oktober kunt u met uw kapotte kledingstuk, koffieapparaat of stofzuiger terecht. De vrijwillige reparateurs zijn van alle markten thuis en doen hun best, om samen met u, uw apparaat weer een tweede leven te geven. Ze kijken uw kapotte spullen na en, als het kan repareren ze het. Naast apparaten die het niet meer doen, kunt u ook met textielklussen terecht bij de kundige reparateurs. Dit kost niets, wel kunt u een vrijwillige bijdrage geven.

De ANWB Fietsverlichtingsactie

Vandaag staat het Repair Café ook in het teken van de ANWB Fietsverlichtingsactie. De vrijwillige reparateurs checken of je fiets goed verlicht is. Want met goede verlichting word je als fietser beter gezien in het donker en dat is wel zo veilig. Kijk op anwb.nl voor meer informatie over fietsverlichting.

Het Repair Café vindt van 10.00 tot 13.00 uur plaats in de Bibliotheek AanZet aan de Scheldelaan 1.



Bent u handig?

U bent van harte welkom om u aan te sluiten bij ons team van vrijwilligers!

Voor meer informatie kan men mailen.