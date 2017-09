Vrijwilligersraad voor de Bibliotheek AanZet geinstalleerd

SLIEDRECHT - Vandaag is in Bibliotheek Sliedrecht de Vrijwilligersraad van de Bibliotheek AanZet geïnstalleerd. Kersverse voorzitter Hans Vegter en Directeur-Bestuurder van AanZet Ankie Kesseler zetten beiden hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst. Ankie Kesseler: “Maar liefst 396 vrijwilligers verspreid over ons hele werkgebied zetten zich in voor onze organisatie. Dat is natuurlijk geweldig en wij zijn heel blij met hun inzet. Met de Vrijwilligersraad hopen we nog beter met elkaar te kunnen samenwerken.”

Samen

In de meeste vestigingen van de Bibliotheek AanZet werken vaste krachten samen met vrijwilligers. Zij vervullen op diverse manieren een belangrijke rol; denk hierbij aan voorlezen, ondersteunende werkzaamheden of hulp bij activiteiten op de vestigingen, het helpen van mensen bij het vergroten van hun taalvaardigheid of digitale vaardigheden en het bezorgen van boeken aan huis bij leden met een fysieke beperking. Vrijwilligers kennen de vestigingen en bezoekers daarom vaak goed. Hun ervaringen zijn waardevolle input voor de organisatie.



De Vrijwilligersraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle vrijwilligers van de Bibliotheek Aanzet en geeft advies aan de directie. Hans Vegter: “We willen graag een aanspreekpunt zijn, maar ook een stimulator, voor alle vrijwilligers van de Bibliotheek AanZet.” De vrijwilligersraad bestaat op dit moment uit vijf leden, allen met een verschillende vrijwilligersrol binnen de organisatie.

AanZet voor iedereen

De Bibliotheek AanZet is een onafhankelijke vinder en verbinder van informatie. Die informatie kan te vinden zijn in een ander persoon, andere organisatie, online of in een boek. Met een uitgebreid programma met workshops, lezingen en cursussen kan iedereen kennis maken met nieuwe ideeën, verhalen en technologie. Online én offline. De bibliotheek is ook plek om te studeren, werken of gewoon met iemand af te spreken. Ongeacht je leeftijd, achtergrond of opleidingsniveau. Je hoeft ook geen lid te zijn om bij de Bibliotheek te komen. Iedereen is welkom. Enkel als je materialen wilt lenen heb je een lidmaatschap nodig.

Foto © Joleijn Hakkesteegt (Op de foto: Ankie Kesseler en Hans Vegter)