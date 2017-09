Stallen Parallelweg vernieuwd; Sliedrecht weer stukje mooier

SLIEDRECHT - De stallen op de Parallelweg ter hoogte van het treinstation worden vernieuwd. Deze gebouwen zijn in een vervallen staat geraakt en bovendien bevatten ze asbest. De vernieuwing is een positieve ontwikkeling voor de omgeving en het woon- en leefklimaat.

De Sliedrechtse ondernemer Jan Vink heeft de oude schuren en opstallen opgekocht. Met de vervangende nieuwbouw komt een einde aan de verrommeling van dit stuk Sliedrecht.

Wethouder Len van Rekom: "De verpaupering van de schuren was al jarenlang een doorn in het oog van velen. De voortvarende aanpak van Jan Vink zorgt ervoor dat er kwaliteit terugkomt. Daar ben ik erg blij mee. Het is ook ons visitekaartje als je Sliedrecht met de trein binnenkomt. Dit maakt Sliedrecht weer een stukje mooier."

De locatie aan de Parallelweg wordt door Jan Vink gebruikt in zijn onderneming Stoeterij Black Horses als trainings- en opleidingslocatie voor jonge talentvolle spring- en dressuurpaarden. Daarnaast zal op de plek van de gesloopte schuren, faciliteiten komen voor begeleiding van de fokmerries ’s van de Stoeterij. Jan Vink: ”Door de aankoop van deze locatie zijn wij in staat om de bedrijfsvoering binnen de onderneming van Stoeterij Black Horses nog verder te professionaliseren en efficiënter te werken."



Situatie voor de Sloop

Bron foto's: Gemeente Sliedrecht.