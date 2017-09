Gemeente Sliedrecht op zoek naar nieuwe gemeentesecretaris

SLIEDRECHT - De gemeente Sliedrecht gaat op zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris. Deze moet de volgende stap zetten in de reorganisatie van de ambtelijke organisatie. Ook gaat hij of zij het traject van organisatieontwikkeling verder brengen. Het college van B&W vindt dat hiervoor een ander type gemeentesecretaris nodig is. Daarom is besloten afscheid te nemen van gemeentesecretaris drs. M.J. (Marty) Horeman.

Wethouder Aldrik Dijkstra (Personeel en Organisatie): "We hebben met Marty Horeman belangrijke stappen voor de organisatie gezet. Het college is tot de conclusie gekomen dat er nu een ander type gemeentesecretaris nodig is om de volgende stappen te zetten. We bedanken Marty Horeman voor haar inzet en voor wat zij voor Sliedrecht heeft bereikt."

Bram van den Boogaart neemt tijdelijk de taken waar als loco-secretaris.