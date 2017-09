Muziekvereniging Crescendo bestaat 125 jaar en organiseert Play-In

SLIEDRECHT - Muziekvereniging Crescendo uit Sliedrecht viert in 2017 haar 125-jarig bestaan. Dit markeren wij met een aantal bijzondere activiteiten, waaronder een Play-In. We nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan Crescendo’s Play-In op zaterdag 7 oktober in de Gereformeerde Kerk te Sliedrecht.

De Play-In richt zich op leden van harmonieorkesten, brassbands en fanfares, van jong en oud. Je kan je inschrijven voor zowel beginnende als gevorderde muzikant. Er zullen twee orkesten geformeerd worden die onder leiding zullen staan van Paul Langerman en Bert van Cruchten, beiden actief als beroepsmuzikant o.a. bij het orkest van de Koninklijke Marechaussee.

De dag zal beginnen met repetities van 13.00 – 16.00 uur. Om 16.00 uur wordt de leerzame dag afgesloten met een concert in de Gereformeerde kerk te Sliedrecht, Middeldiepstraat 6. U en jij bent als publiek van harte welkom om te komen luisteren naar een fantastisch concert! Toegangskaarten kosten € 3,- per persoon en zijn aan de deur verkrijgbaar.

Wil jij graag meespelen in een uniek samengesteld orkest? Geef je dan nu op via www.crescendosliedrecht/play-in. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- per persoon. Na inschrijving ontvang je verdere informatie. Bladmuziek wordt volledig verzorgd op de dag zelf.