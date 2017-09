60e bewoner in verpleeghuis Overslydrecht

SLIEDRECHT - Vrijdag 22 september 2017 was een bijzondere dag in Waardeburgh verpleeghuis Overslydrecht in Sliedrecht. Deze dag is de 60e bewoner mevrouw Van der Stelt uit Werkendam op de nieuwe afdeling Kerkbuurt ingehuisd.



Mevrouw Van der Stelt is de 60e bewoner en daarmee zijn alle kamers van het verpleeghuis weer bezet. De drie zonen van mevrouw Van der Stelt waren, samen met hun echtgenotes, bij de inhuizing aanwezig. Na precies 80 jaar op zich zelf gewoond te hebben, was de verhuizing naar een verpleeghuis een feit. De kamer is gezellig ingericht met nieuwe en natuurlijk haar eigen spullen. Van verzorgster Leona ontving mevrouw een prachtige bos bloemen om haar welkom te heten. Waardeburgh heeft haar locatie Overslydrecht de afgelopen periode omgebouwd tot een prachtig verpleeghuis met vijf woon-/leefgemeenschappen voor elk 12 bewoners.

Deze woongemeenschappen zijn geschikt voor senioren met een geheugenprobleem, waarbij gebruikt wordt gemaakt van een bijzondere manier van zorg verlenen toegepast. Leven in vrijheid is een belangrijk onderdeel van dit woonconcept. Momenteel wordt de begane grond nog verbouwd. Eind 2017 is de complete verbouwing gereed.



Waardeburgh

Stichting Waardeburgh is een organisatie, met bijna zeshonderd medewerkers en evenveel vrijwilligers, die zich richt op de zorg en het welzijn van ouderen.