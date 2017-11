Verduurzaming locaties Merwebolder en Prisma van ASVZ is nu officieel een feit

SLIEDRECHT - Maandag 13 november beleefde zorgorganisatie ASVZ een duurzame mijlpaal: de verduurzaming van de eerste vier locaties is nu officieel een feit. Op de locaties Merwebolder en Prisma te Sliedrecht, Lingebolder te Leerdam en Wielewaal te Rotterdam plaatste Onze Zorg is Opgewekt (OZO) ruim 5.000 zonnepanelen. Vandaag nam OZO de bestuursvoorzitter en medewerkers van ASVZ mee langs verschillende duurzame gebouwen op de locatie Merwebolder. De rondleiding startte op een dak waar de meeste zonnepanelen liggen, ruim 1.000.

ASVZ maakte de stap naar duurzaamheid onder meer om hun energierekening te verlagen. Het geld dat daarbij wordt bespaard, zetten ze direct in voor waar het echt om draait, namelijk goede zorg. Wim Kos, voorzitter van de raad van bestuur van ASVZ: “De verduurzaming is zo’n groot succes dat we hebben besloten om nog meer locaties te verduurzamen. Dit betekent dat we 14 nieuwe fte’s kunnen inzetten voor de dagelijkse zorg.”

De verduurzaming is niet alleen financieel gunstig, het betekent ook dat ASVZ jaarlijks bijna duizend ton CO2-uitstoot bespaart. Om zoveel CO2 te compenseren zou je meer dan 170 voetbalvelden vol grote bomen moeten planten. Een flinke impact dus. Om nog meer impact te bereiken gaat ASVZ ook bewustwording over duurzaamheid bevorderen bij cliënten, medewerkers en hun omgeving. OZO ontwikkelde daarom speciaal voor de zorgorganisatie een bewustwordingscampagne. Op 12 december maken cliënten en medewerkers van ASVZ kennis met superheld Buzz de Bever en zijn duurzaamheidsteam. In de maanden daarna nemen Buzz en zijn vrienden hen mee via diverse ludieke en educatieve opdrachten in een spannend avontuur.

Bron foto's: Onze Zorg is Opgewekt.